Massensturz beim Riderman: 38 Personen schwer verletzt in Kliniken - Bürgermeister spricht nach Unfall

Beim 25. Riderman in Bad Dürrheim ist es am Sonntagmorgen zu einem verhängnisvollen Unfall gekommen, als ein Teilnehmer stürzte. Pressekonferenz dazu am Nachmittag.
Es sollte der krönende Abschluss eines tollen und bis dato reibungslos verlaufenden dreitägigen Radevents werden, es endete in Blut, Tränen und mit zahlreichen Verletzten. Beim 25. Riderman in Bad Dürrheim ist es am Sonntagmorgen zu einem verhängnisvollen Unfall gekommen, als ein Teilnehmer stürzte und Dutzende weitere Radfahrer dadurch ebenfalls zu Fall kamen. Zahlreiche Zuschauer sahen den verheerenden Sturz über die Live-Übertragung auf der Großleinwand auf der Veranstaltungsfläche.