Massenschlägerei in Gelsenkirchen: Tödlicher Familientumult: Drei Männer in Untersuchungshaft

Nach einem blutigen Familienstreit mit Messern und Baseballschlägern ist ein Mann tot. 20 zu 30 Personen sollen aufeinander eingeschlagen haben. Drei Verdächtige kommen in U-Haft.
Nach einer blutigen Massenschlägerei in Gelsenkirchen mit drei Schwerverletzten und einem Toten sind drei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Der Vorwurf gegen die Verdächtigen laute - je nach Tatbeteiligung - auf Totschlag, versuchten Totschlag oder gefährliche Körperverletzung, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Essen.