Massenprozess gegen Islamisten: Terror: 125 Anhänger von Boko Haram in Nigeria verurteilt

1 Dem nigerianischen Militär ist es bislang nicht gelungen, die Terrorgruppe Boko Haram endgültig zu bezwingen. Foto: Sunday Alamba/AP/dpa

Die Dschihadisten aus dem Nordosten Nigerias verbreiten Gewalt und schreckliche Verbrechen. Nicht nur das Militär des westafrikanischen Staats beschäftigt sich mit den Terrorverdächtigen.











Link kopiert



Abuja - Ein Sondergericht in Nigeria hat 125 Menschen im Zusammenhang mit Terrorismus-Vorwürfen verurteilt. Bei den meisten Angeklagten in dem ersten Massenprozess seit Jahren soll es sich um Mitglieder der Dschihadistengruppe Boko Haram handeln, die für Massenentführungen und Selbstmordanschläge in dem westafrikanischen Land bekannt ist.