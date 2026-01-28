Massenproteste in Teheran: Paris ebnet Weg für EU-Terror-Listung von Revolutionsgarden

Deutschland und viele andere EU-Staaten werben für eine Terror-Listung der iranischen Revolutionsgarden. Vor einem wichtigen EU-Treffen gibt nun ein prominenter Akteur seinen Widerstand auf.
Brüssel - Frankreich hat kurz vor einem EU-Außenministertreffen seinen Widerstand gegen die Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation aufgegeben. Damit könnte nach Angaben von Diplomaten an diesem Donnerstag in Brüssel eine politische Grundsatzeinigung auf den von Deutschland und zahlreichen anderen Staaten geforderten Schritt erzielt werden.