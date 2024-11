Mutter und Tochter im Sonderzug aus Stuttgart in den Tod

1 Dezember 1941: jüdische Bürger mit ihrem Gepäck im Sammellager auf dem Killesberg Foto: Stadtarchiv Stuttgart, University of Jerusalem

Edith Lax und ihre kleine Tochter Ruth wurden im Dezember 1941 mit 1000 weiteren Juden aus dem Südwesten nach Riga deportiert – und im berüchtigten Wald von Bikernieki brutal ermordet. Ein Stolperstein in Stuttgart erinnert an ihr Schicksal.











Zusammengepfercht in unbeheizten Abteilwägen der Deutschen Reichsbahn kauern 1013 jüdische Männer, Frauen und Kinder im Sonderzug „Da 33“. Wohin wird die Fahrt gehen? Was erwartet sie am Ziel?