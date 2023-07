Polizei will in den Weinbergen eingreifen

1 Politessen in Rotenberg Foto: Lichtgut/Julian Rettig

An den vergangenen Wochenenden hatte es einen Massenandrang auf den Württemberg und ein Verkehrschaos in Rotenberg gegeben. Die Polizei hatte nun angekündigt, in den Weinbergen rund um die Grabkapelle einzugreifen.









Stuttgart - Und jetzt? Eben noch hatte sich die Frau am Karl-Benz-Platz auf die Fahrt hinauf nach Rotenberg gefreut. Denn auch wenn die Grabkapelle gesperrt ist, weiß sie: „Es wird ein schöner Spaziergang durch die Weinberge!“ Als aber am Samstagmittag zwei Dutzend Personen in den Bus drängen, zuckt sie zusammen: „Und jetzt?“ Auch der Tochter steht das Fragezeichen ins Gesicht geschrieben. Der Bus der Linie 61 ist gut gefüllt, das Duo mittendrin. Ein Hinweis auf einen erneuten Massenandrang, wie ihn der Stadtteil an den vergangenen Wochenenden erfahren musste?