1 Claudio Soccodato hat den Dreh raus. In seiner kleinen Werkstatt in Großbottwar baut er Laufräder mit handwerklich ausgefeilter Präzision. Foto: avanti/Ralf Poller

Die Speiche ist bei Fahrrädern ein Schwachpunkt. Claudio Soccodato in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) ist einer von wenigen Spezialisten, die Laufräder haargenau bauen.











Link kopiert



Claudio Soccodato mag es leicht. Die Carbonfelge in seiner Hand wiegt nur 300 Gramm. Rennrad-Fahrer schätzen sie, denn eine herkömmlichen Felge wäre deutlich schwerer. „Dieser Trend wird sich durchsetzen – das ist gewichtstechnisch unschlagbar“, sagt Soccodato, der die Felge mit Kennerblick in der kleinen Werkstatt in seinem Haus in Großbottwar fixiert.