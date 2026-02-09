Massaker vom 7. Oktober 2023: Israel stellt die Frage nach der Schuld

Zwei Jahre nach dem Hamas-Angriff ist immer noch unklar, wer für das Scheitern der Sicherheitskräfte 2023 Verantwortung trägt. Jetzt gibt es neue Dokumente.
Es ist eine der brisantesten politischen Fragen in Israel – und eine, die womöglich den nächsten Wahlkampf entscheiden könnte: Wer trägt die Schuld am Versagen der israelischen Sicherheitskräfte im Vorfeld und während des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober? Die Debatte, die schon kurz nach dem Massaker begann, flammt in diesen Tagen aufs Neue auf. Anlass sind Auszüge aus bislang geheimen Sitzungsprotokollen, die Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nun veröffentlicht hat.