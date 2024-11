Maskierte klettern über Zaun: Schreck für die Royals: Einbruch auf Schloss Windsor

Große Aufregung auf Schloss Windsor: Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, sind zwei maskierte Männer im Oktober auf das Anwesen eingedrungen, während Thronfolger Prinz William (42), seine Frau Kate (42) und die drei Kinder in ihrem nahe gelegenen Haus Adelaide Cottage schliefen. König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) sollen sich zu dem Zeitpunkt nicht auf Windsor aufgehalten haben.

Dem Bericht zufolge kletterten zwei maskierte Männer nachts über einen 1,80 m hohen Zaun, um landwirtschaftliche Fahrzeuge zu stehlen. Die flüchtenden Diebe hätten dann einen gestohlenen Lastwagen genutzt, um ein Sicherheitstor des königlichen Anwesens zu durchbrechen.

Lesen Sie auch

Ermittlungen dauern an

Ein Sprecher der Thames Valley Police bestätigte der Zeitung jetzt den Vorfall: "Am Sonntag, dem 13. Oktober, gegen 23:45 Uhr erhielten wir eine Meldung über einen Einbruch in ein Anwesen auf dem Gelände des Crown Estate in der Nähe der A308 in Windsor. Die Täter drangen in ein landwirtschaftliches Gebäude ein und erbeuteten einen schwarzen Isuzu-Pickup und ein rotes Quad. Anschließend machten sie sich in Richtung Old Windsor/Datchet auf den Weg." Es seien bislang noch keine Festnahmen vorgenommen worden, die Ermittlungen liefen.

Die Diebe sollen auf der Shaw Farm zugeschlagen haben, einem bewirtschafteten Bauernhof innerhalb der Sicherheitszone des Schlosses. "The Sun" zitierte eine Quelle mit den Worten: "Sie müssen schon vor dem Einbruch gewusst haben, dass die Fahrzeuge dort gelagert waren, und wann der beste Zeitpunkt war, um zu entkommen, ohne erwischt zu werden." Die Täter hätten das Windsor Castle also vermutlich schon eine Weile beobachtet. "Es gibt Alarmanlagen auf Schloss Windsor, aber das erste Mal, dass jemand von einem Einbruch erfuhr, war, als sie durch die Sicherheitsbarriere am Ausgang Shaw Farm Gate krachten. Die Barriere musste ersetzt werden, da sie so stark beschädigt war."

Während Charles zu der Zeit in Schottland war, soll sein ältester Sohn William mit seiner Familie zu Hause gewesen sein. Ihr Haus, in dem sie seit dem Sommer 2022 leben, ist nur fünf Minuten entfernt. Das zerstörte Tor bildet für sie den nächstgelegenen Ausgang. "Es war ein Sonntagabend in einer Schulwoche, also waren die jungen Prinzen und Prinzessinnen wahrscheinlich im Adelaide Cottage zu Bett gegangen, gleich um die Ecke, aber immer noch auf dem Gelände", meinte ein Insider.

Zu wenig qualifizierte Polizisten?

Zuvor hatte "The Sun" berichtet, dass bewaffnete Polizisten von den beiden wichtigsten öffentlichen Eingängen des Schlosses abgezogen wurden. Das sei mit einem Mangel an qualifizierten Beamten begründet worden. Zudem würden bewaffnete Polizisten die Touristen nervös machen. Dennoch soll es noch immer bewaffnete Polizisten geben, die auf dem Gelände patrouillieren. Öffentlich erschienen sie jetzt aber nur noch bei den Wachablösungszeremonien vor dem Schloss.

Es ist nicht der erste Vorfall auf Schloss Windsor: Am ersten Weihnachtstag 2021 kletterte ein mit einer Armbrust bewaffneter Eindringling über einen Zaun und drohte, er wolle die Königin töten. Der damals 23-Jährige wurde wegen Hochverrats zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Und erst im Februar wurde ein unbewaffneter Mann in den Gärten vor den Gemächern des Königshauses im Windsor Castle entdeckt. Er wurde wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch festgenommen und inhaftiert.