Maskerade: Neuer Münster-Tatort zu Karnevalszeit wird gedreht

Die Dreharbeiten für den neuen Münster-"Tatort" mit dem Arbeitstitel "Maskerade" sind gestartet. Thiel und Boerne ermitteln diesmal in der westfälischen Karnevalswelt - erstmals ohne ihre kettenrauchende Staatsanwältin.
Die Münsteraner ermitteln wieder: Die Dreharbeiten für "Tatort: Maskerade" mit Axel Prahl (65) und Jan Josef Liefers (61) haben begonnen. Diesmal verschlägt es Kriminalhauptkommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Professor Karl-Friedrich Boerne in die glitzernde Welt des westfälischen Karnevals, wie der WDR mitteilte.