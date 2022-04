1 Der Comedian ist aus einem Zug der Deutschen Bahn geflogen, weil er die Maskenpflicht verletzt haben soll (Archivbild). Foto: imago images / Future Image/gbrci

Die Deutsche Bahn hat den Comedian Mario Barth aus einem Zug geworfen, weil er keine Maske getragen haben soll. In einem Video dokumentiert der Kabarettist den Rauswurf.















Der Comedian Mario Barth ist am Freitag aus einem Zug der Deutschen Bahn geworfen worden. Ein Zugbegleiter hatte die Polizei gerufen, nachdem Mario Barth die Maskenpflicht in einem Abteil eines ICE missachtet haben soll.

In einem 44 Minuten langen Video, das er unter anderem bei Youtube hochgeladen hat, dokumentiert Barth, wie er von Polizisten am Bahnhof Hanau aus dem Abteil auf den Bahnsteig begleitet wird.

Maskenpflicht gilt in Zügen weiterhin

„Ich hatte vorhin die Maske runter in einem geschlossenen Abteil“, erklärt der Comedian. Daraufhin sei ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn gekommen, habe auf die Regeln hingewiesen und die Polizei gerufen. „Ich dachte, Maske sei jetzt vorbei ab April“, sagt Barth in dem Video. Das gilt allerdings nicht in den Zügen der Deutschen Bahn.

Zunächst sagt Barth in dem Clip, er habe die Maske nicht getragen, weil er etwas getrunken habe. Doch später gibt er zu, den Mund-Nase-Schutz abgenommen zu haben, weil er ein Livevideo gedreht habe.

Auch wenn die Maskenpflicht in vielen Bundesländern seit dieser Woche gelockert worden ist, müssen Fahrgäste in Zügen der Deutschen Bahn weiterhin einen Mund-Nase-Schutz tragen, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu verhindern.

„Maskenpflicht in unseren Zügen, kennste kennste?“

In dem Video ist schließlich zu sehen, wie der Zug am Bahnhof Hanau hält und Polizisten einsteigen, um Mario Barth und seine Begleiter hinauszubegleiten auf den Bahnsteig. Die Beamten nehmen dort die Personalien auf. Die Polizisten in dem Video geben an, das Hausrecht der Deutschen Bahn durchzusetzen.

Der Comedian droht den Bahn-Mitarbeitern mit rechtlichen Konsequenzen. „Das kläre ich jetzt juristisch“, teilt er in dem Clip mit. „Ich blick da nicht mehr durch.“

Die Social-Media-Mitarbeiter der Deutschen Bahn haben unter anderem bei Facebook auf das Video des Kabarettisten geantwortet. Sie kommentieren das Video mit einem Spruch in Mario-Barth-Manier: „Maskenpflicht in unseren Zügen, kennste kennste?“

Gegenüber dem Nachrichtenportal „T-Online“ erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn: „In unseren Zügen gilt die gesetzliche Maskenpflicht. Das gilt auch für Mario Barth.“