Corona-Quarantäne an Schulen Drei Schulen im Land sind wieder dicht

In der zweiten Schulwoche nach Ferienende ist für einige Schüler schon wieder Schluss mit dem Präsenzunterricht. Aktuell sind nach Angaben des Kultusministeriums 140 Klassen an 101 Standorten in Quarantäne, drei Schulen sind vorübergehend komplett dicht. Die Frage ist: Bleibt es dabei?