1 In den S-Bahnen und Regionalzügen der Region Stuttgart spricht der Ministerpräsident jetzt persönlich zu den Fahrgästen. (Archivbild) Foto: dpa

Seit diesem Montag spricht Ministerpräsident Kretschmann persönlich zu den Fahrgästen der S-Bahn in der Region Stuttgart und bittet sie, den Mund-Nasen-Schutz stets zu tragen. Was steckt dahinter?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - So mancher Fahrgast in den S-Bahnen und in den Regionalzügen der Region Stuttgart dürfte an diesem Montag überrascht aufgehorcht haben: Es war nicht irgendjemand, der in einer Durchsage alle Reisenden an das korrekte Tragen einer Maske in allen Zügen und auf allen Bahnsteigen erinnerte, sondern Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) höchstpersönlich.