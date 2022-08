1 In Spanien und Portugal gilt – nicht nur im Flugzeug, sondern in allen öffentlichen Verkehrsmitteln – eine Maskenpflicht. (Symbolbild) Foto: imago images/MiS/via www.imago-images.de

Die Corona-Fallzahlen steigen, dennoch ist die Maskenpflicht in vielen Staaten zuletzt aufgehoben worden oder gilt nur eingeschränkt. Hier eine Übersicht über den aktuellen Stand.















Kürzlich ernteten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) Kritik, weil sie ohne Maske auf einem Flug während ihrer Kanada-Reise unterwegs waren. Auf dem Flug von Berlin ins kanadische Montreal waren am Sonntag mehr als 80 Passagiere, darunter 25 Medienvertreter. Voraussetzung für die Mitreise an Bord des Airbus A340 der Luftwaffe war ein negativer PCR-Test, der bei Abflug höchstens 24 Stunden alt sein durfte.

Wie ein Sprecher erklärte, sind auf das Coronavirus negativ getestete Passagiere bei Flügen in den Regierungsmaschinen der Luftwaffe vom Tragen einer Maske freigestellt. „Der Bedarfsträger stellt für die Delegation sicher, dass Passagiere getestet sind. Das Tragen einer Maske wird nur noch empfohlen“, sagte er auf Anfrage.

Deutschland

In Deutschland gilt bundesweit eine Maskenpflicht in Flugzeugen und Fernzügen vorerst noch bis 23. September. Außerdem schreibt der Gesetzgeber stichprobenartige Kontrollen der Einhaltung vor. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die Luftsicherheitsagentur EASA empfehlen seit Mitte Mai nicht mehr generell verpflichtendes Maskentragen in Flughäfen und Flugzeugen. Aber: Wenn am Abflug- oder Zielort eine Maskenpflicht im Verkehr besteht, sollte dies aber weiter auch in Maschinen gelten.

Am Mittwoch könnte das Bundeskabinett grünes Licht für einen Entwurf zu Corona-Maßnahmen für Herbst und Winter geben. Der Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) sieht unter anderem vor, dass die Länder ab dem 1. Oktober wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen einführen können – unabhängig von der Inzidenz.

Der Blick ins Ausland zeigt: Obwohl die Fallzahlen zumeist steigen, gibt es in vielen Ländern inzwischen keine Maskenpflicht mehr.

Großbritannien

In Großbritannien gilt die gesetzliche Maskenpflicht etwa bereits seit über einem Jahr nicht mehr. In Kliniken und Pflegeeinrichtungen sollen aber möglichst noch Masken getragen werden. Gleiches gilt für Irland.

Frankreich

Auch in Frankreich entfiel Maskenpflicht vor einigen Monaten in den Verkehrsmitteln – egal ob Flugzeug, Fernzug oder Nahverkehr. Bei internationalen Flügen oder Fernzügen kann dies je nach Zielland oder Abflughafen jedoch anders gehandhabt werden. In öffentlichen Gebäuden gilt die Maskenpflicht nur noch in Kliniken und Altenheimen.

Belgien

Belgien hält nicht mehr an der Maskenpflicht fest, außer in Krankenhäusern, beim Arzt und in der Apotheke. Im Flugzeug muss man daher keine Maske anziehen, auch nicht im öffentlichen Nahverkehr.

Polen

In Polen wurde die Maskenpflicht Ende März weitgehend abgeschafft. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist seitdem nur noch in medizinischen Einrichtungen vorgeschrieben. In Flugzeugen der Fluggesellschaft Lot müssen die Passagiere keine Masken tragen, das gleiche gilt für Fernzüge und den öffentlichen Nahverkehr.

Spanien und Portugal

Anders ist die Situation auf der iberischen Halbinsel. Das Tragen von Schutzmasken ist sowohl in Spanien als auch in Portugal weiterhin in allen öffentlichen Verkehrsmitteln obligatorisch – also in Flugzeugen, aber auch in Bahnen, Bussen, Schiffen. Ansonsten gilt die Maskenpflicht in beiden Ländern in erster Linie noch in Seniorenheimen sowie in Krankenhäusern und in anderen Gesundheits-Servicezentren.

China

China hält weiterhin an seiner strikten Null-Covid-Strategie fest. In der Volksrepublik gilt auf allen Flügen, in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in öffentlichen Gebäuden und auch in allen Geschäften eine strenge Maskenpflicht.