So liefen die Corona-Kontrollen in Stuttgart

1 An den Kontrollen waren unter anderem Mitarbeiter der SSB beteiligt. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Polizei, SSB und der städtische Vollzugsdienst führten am Wochenende Corona-Kontrollen hauptsächlich an Haltestellen und in Fahrzeugen der SSB durch. Ein Überblick.















Stadtgebiet Stuttgart - Polizeibeamte haben am Freitag sowie am Samstag im Stadtgebiet Stuttgart mehrere Kontrollen bezüglich der Corona-Vorschriften durchgeführt. Dabei legten die Beamten ihr Augenmerk auf die Maskenpflicht und den Einhalt der 3G-Regel in Fahrzeugen der SSB sowie auf die Ausgangssperre für Ungeimpfte, die zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens gilt.

Wie die Polizei berichtet, überwachten die Beamten unter anderem mit Mitarbeitern der SSB sowie Beamten des städtischen Vollzugsdienstes, insbesondere die Maskentragepflicht an Haltestellen sowie in Bussen und Bahnen der SSB im gesamten Stadtgebiet. Die Mehrheit der Fahrgäste hielt sich an die aktuellen Vorschriften.

Rund 25 Verstöße gegen die Maskenpflicht wurden festgestellt. Von diesen Personen zeigte sich allerdings ein großer Teil einsichtig, sodass es bei Ermahnungen blieb. Die wenigen Personen, die sich uneinsichtig zeigten, müssen nun mit Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten rechnen. Verstöße gegen die 3G-Regel sowie gegen die Ausgangssperre für Ungeimpfte bewegten sich jeweils im einstelligen Bereich.