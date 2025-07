1 Sein Maskendeal setzt Jens Spahn unter Druck. Foto: Bernd Thissen/dpa

Es gibt viele offene Fragen zum Thema Maskenkäufe. Schwarz-Rot sollte deshalb den Weg für einen Untersuchungsausschuss freimachen, kommentiert Tobias Peter.











Kennen Sie den überforderten Mann aus Loriots „Papa ante portas“? Den, der in den Supermarkt geht, sich fordernd umschaut – und dann laut in den Laden ruft: „Mein Name ist Lohse, ich kaufe hier ein.“ Am Ende erwirbt er 50 Gläser Senf, die er nicht braucht.