Maskenball im Cannstatter Kursaal: „Shalom und Grüßgott“ – ein Abend des Brückenbauens in harter Zeit

Feiern, tanzen, fröhlich sein – und dennoch den Blick auf Krieg und wachsenden Antisemitismus nicht verlieren. So zeigt sich der erste Purim-Maskenball im Cannstatter Kursaal.
Maskenbälle laden ein zum Spiel zwischen Eleganz und Geheimnis. Genau diesen Reiz erleben etwa 200 Gäste in der Nacht zum Sonntag beim ersten Purim-Maskenball in dem festlich dekorierten und aufwendig illuminierten Cannstatter Kursaal. Der jüdische Tanz bringt alle zusammen. Man fasst sich an den Händen, dreht sich im Kreis, mal mit dem, mal gegen den Uhrzeigersinn, und bewegt sich voller Energie. Nach Köln und Düsseldorf feiert die jüdische Frauenorganisation Wizo ihre Stuttgart-Premiere mit Masken.