Ab November mischen Verona Pooth und Chris Tall als Rateteam bei "The Masked Singer" mit. Die Entertainerin und der Comedian wollen gemeinsam das TV-Rätsel Deutschlands knacken. Unterstützt werden sie von wechselnden Co-Rategästen.

Frischer Wind für die Rätselshow: Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) übernehmen ab Samstag, 8. November, die Plätze im Rateteam von "The Masked Singer". Sechs Live-Shows lang werden die beiden Entertainmentgrößen Woche für Woche versuchen, die Promis hinter den spektakulären Kostümen zu enttarnen. Wie gewohnt führt Matthias Opdenhövel (55) durch die Sendung, die auf ProSieben und kostenlos bei Joyn zu sehen ist.

Chris Tall, der sich normalerweise selbst gern in Szene setzt, freut sich auf die neue Herausforderung als Ratender: "Es war schon immer ein großer Wunsch von mir, einmal selbst unter einer Maske zu stecken. Wahrscheinlich wäre meine Maske ein Salatblatt gewesen - einfach, um es dem Rate-Team besonders schwer zu machen." Doch da unter den Masken "traditionell echte Superstars" verborgen sind, nimmt der Comedian nun lieber im Rateteam Platz.

Ein eingespieltes Duo mit Schlagfertigkeit

Verona Pooth bringt langjährige Fan-Erfahrung mit in die Show. "Ich bin selbst seit vielen Jahren großer Fan von 'The Masked Singer' und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Chris Tall", erklärt die sie laut ProSieben-Mitteilung. Besonders schätzt sie seinen Humor: "Er ist witzig und schlagfertig, genau wie ich. Da ist Spaß garantiert."

Die Faszination der Show liegt für Pooth in der aufwendigen Ausstattung: "Mich faszinieren bei 'The Masked Singer' vor allem die Masken - echte Kunstwerke!" Die Spannung entstehe dadurch, "dass es so schwer ist, die Promis zu erraten". Diese Herausforderung wird das neue Duo gemeinsam mit wechselnden Rategästen angehen, die jede Folge für zusätzliche Dynamik sorgen sollen.

TV-Spektakel

Seit Jahren begeistert "The Masked Singer" Millionen von Zuschauern mit seinem einzigartigen Konzept. Prominente verstecken sich hinter aufwendigen Kostümen und geben nur durch ihre Gesangsdarbietungen und kryptische Rätsel Hinweise zu ihrer Identität. Das Rateteam und das Publikum müssen anhand dieser spärlichen Indizien enttarnen.

Die von EndemolShine Germany für ProSieben produzierte Show hat sich längst als fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft etabliert. 2019 lief die erste Staffel, die Max Mutzke (44) gewann.