Ab November mischen Verona Pooth und Chris Tall als Rateteam bei "The Masked Singer" mit. Die Entertainerin und der Comedian wollen gemeinsam das TV-Rätsel Deutschlands knacken. Unterstützt werden sie von wechselnden Co-Rategästen.
Frischer Wind für die Rätselshow: Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) übernehmen ab Samstag, 8. November, die Plätze im Rateteam von "The Masked Singer". Sechs Live-Shows lang werden die beiden Entertainmentgrößen Woche für Woche versuchen, die Promis hinter den spektakulären Kostümen zu enttarnen. Wie gewohnt führt Matthias Opdenhövel (55) durch die Sendung, die auf ProSieben und kostenlos bei Joyn zu sehen ist.