Lady Gaga wird 40 - und hat Pop neu definiert: als Bühne für Außenseiter, als Spiel mit Identität und als radikale Form der Selbstermächtigung. Mit ihren "Little Monsters" schuf sie eine eigene Welt, in der Anderssein nicht Makel, sondern Stärke ist.
Am Anfang ist da Blut. Als Lady Gaga erstmals bei den MTV Video Music Awards singt, färbt sich plötzlich ihre Brust rot, dann ergießt sich die Flüssigkeit über ihren Bauch, fließt ihre Beine entlang. Zum Schluss stirbt sie, blutüberströmt und hängend an einem Kronleuchter, während das Publikum jubelt.