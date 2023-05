1 Beschäftigte in Kitas und Schulen sowie in medizinischen Einrichtungen müssen seit 2020 gegen Masern geimpft sein. Foto: dpa/Tom Weller

Mehr als zwei Jahre nach dem Start der Masern-Impfpflicht gehen die Fälle, in denen kein Nachweis erbracht wurde, nun beim Gesundheitsamt in Ludwigsburg ein. Was passiert damit?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Als die Masern-Impfpflicht in Kraft trat, kam Corona. Fortan stand das Sars-Cov2-Virus und die dazugehörige Impfung im Fokus. Nun geht es wieder um das Masernvirus. Die Rückmeldungen aus den Einrichtungen, in denen man geimpft sein muss, sind im Gesundheitsamt in Ludwigsburg angekommen – 1100 an der Zahl.