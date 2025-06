Dürr verkauft Mehrheit am Geschäft mit Umwelttechnik

1 Teilansicht der Firma Dürr in Bietigheim-Bissingen. Foto: imago images/Eibner/Eibner-Pressefoto/Kuhnle

Die Schulden des Konzerns sollen runter. Dafür wird ein Geschäftszweig verkauft.











Link kopiert



Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr trennt sich von der Mehrheit des Geschäfts mit der Umwelttechnik. Drei Viertel des Bereichs sollen für rund 250 Millionen Euro an den US-Finanzinvestor Stellex verkauft werden, teilte Dürr in Bietigheim-Bissingen mit. Das im SDax notierte Unternehmen bleibt mit rund 25 Prozent an der Umwelttechnik beteiligt.