Maschinenbauer aus BaWü: Heidelberger Druck setzt auf Produktion im günstigen Ausland

Der Maschinenbauer will profitabler werden und spart nach eigenen Angaben deswegen in Deutschland. Er setzt zudem stärker auf die Rüstungsindustrie.
Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen will im laufenden Geschäftsjahr 2026/2027 wieder deutlich profitabler werden. Dazu beitragen soll ein Sparprogramm, aber auch die Verlagerung eines Teils der Produktion ins günstigere Ausland, wie der Konzern mit Hauptsitz in Wiesloch-Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) mitteilte. Zudem setzt das Unternehmen stärker auf die Rüstungsindustrie.