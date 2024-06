1 Dürr-Chef Weyrauch: zurück zum Kerngeschäft Foto: //e

Die Dürr AG aus Bietigheim-Bissingen trennt sich allem Anschein nach vom Bereich Umwelttechnik. Der Maschinen- und Anlagebauer will sich künftig auf das Kerngeschäft Automatisierung fokussieren.











Als beschlossene Sache will es Jochen Weyrauch noch nicht eingeordnet wissen. Ein Schritt nach dem anderen, so die Devise des Vorstandsvorsitzenden der Dürr AG. Den Verkauf der Sparte Umwelttechnik nennt er deshalb im Gespräch mit dieser Zeitung „eine Option von mehreren“. Fest steht dagegen, dass sich Dürr wieder auf das Kerngeschäft fokussieren will und das liegt in der Automatisierung. Das Unternehmen wird sämtliche Aktivitäten in den Bereichen Lackier- und Endmontagetechnik vor allem für die Autoindustrie zusammenführen.