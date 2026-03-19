Maschinenbau Baden-Württemberg: Wie der Krieg die Südwest-Industrie schwächt

Der Nahost-Konflikt treibt nicht nur die Preise für Öl und Gas hoch. Er schürt mittlerweile auch so große Unsicherheiten, dass der Maschinenbau in Baden-Württemberg darunter leidet.
Vordergründig geht es um Öl und Gas, die wegen der Blockade der Straße von Hormus knapper und teurer werden. Doch zieht der Nahost-Krieg immer weitere Kreise und ist selbst in der baden-württembergischen Kernindustrie schon angekommen. Es sind nicht nur der Mangel an Rohstoffen, höhere Kosten oder geringere Frachtkapazitäten, die durchschlagen. Es sind auch die globalen Unsicherheiten, die die exportorientierte Wirtschaft schwächen.