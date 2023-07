1 Große Arbeitserleichterung: In dieser Saison werden die Erntehelfer auf dem Spargelhof Hiller von einer Maschine unterstützt. Foto: factum/Simon Granville

Hermann und Heinrich Hiller haben vorgebaut: Sie kommen in dieser Saison mit weniger Arbeitskräften aus und können ihnen mehr bezahlen. Mit ihrem selbst entwickelten Traktoranhänger lässt sich der Spargel doppelt so schnell stechen wie bisher.









Bondorf - Die Maschine schafft ein Dutzend Reihen auf einmal. Mit einer Spanne von 26 Metern breitet sie sich über dem Feld aus. Sie lüftet die Folie von den Spargeldämmen und hält die Kisten für die Stangen. Die Erntehelfer müssen ihr nur noch folgen und das Gemüse stechen. „Früher hat eine Arbeitskraft sieben Reihen am Tag geschafft, jetzt ist es fast das Doppelte“, sagt Heinrich Hiller. Am südlichsten Zipfel des Kreises Böblingen bauen der 24-Jährige und sein Vater Hermann die Sonderkultur auf 20 Hektar an. Da es auch schon vor der Corona-Krise immer schwieriger wurde, Arbeitskräfte zu bekommen, bauten sie sich einfach einen maschinellen Erntehelfer.