Maryam Azadi und Hamza Kulin: Frankfurts neues Tatort-Ermittler-Duo ist besonders sympathisch

1 Melika Foroutan und Edin Hasanović spielen Maryam Azadi und Hamza Kulin im neuen Frankfurt-"Tatort". Foto: Sommerhaus Filmproduktion/hr/Jakob Fliedner

Beim Hessischen Rundfunk geht mit den "Cold Case"-Ermittlern Maryam Azadi und Hamza Kulin ein neues "Tatort"-Team an den Start. Wie bei einer Pressekonferenz deutlich wurde, dürfen sich die Fans auf ein besonders "sympathisches" Team freuen.











Link kopiert



Derzeit wird in der Hessen-Metropole Frankfurt am Main der erste Krimi des neuen Ermittlerteams um die Schauspieler Melika Foroutan (geb. 1976) und Edin Hasanović (32) gedreht. Und glaubt man den Verantwortlichen, erwartet die Sonntagskrimifans eines der "sympathischsten 'Tatort'-Teams, das man sich nur vorstellen kann", wie es auf einer Pressekonferenz am 11. November hieß. Auch die bereits in der Pressemitteilung Ende Juni angekündigte Beschäftigung mit sogenannten "Cold Cases" oder "Altfällen", wie Foroutan es bei der Veranstaltung im Atelier Lihotzky im ehemaligen Neckermann-Areal am Ostbahnhof nannte, ist in deutschen Krimireihen eher ungewöhnlich.