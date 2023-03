19 Kronprinzessin Mary von Dänemark bleibt sich modisch stets treu. Foto: Imago/PPE/Bruno Press/Zuma Wire

Die dänische Kronprinzessin Mary ist der Inbegriff des skandinavischen Modestils: Schlicht ist Trumpf, bloß kein Chichi. Stilbrüche wagt die 51-Jährige eher im Detail.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Denkt man an royale Mode, ist man geistig direkt bei Prinzessin Kate, vielleicht noch bei Herzogin Meghan. Doch auch andere Königinnen oder Prinzessinnen bieten spannende Styles. Heute: Kronprinzessin Mary von Dänemark.

Auf den „Best dressed“-Listen ist die gebürtige Tasmanierin meist weit oben zu finden. Für Dänemarks Modelabels ist die Kronprinzessin ein Sechser im Lotto: Was Mary trägt, will Lotta Lund auch kaufen. Die dänische Designindustrie freut’s, monarchiekritische Journalisten lästern dagegen, die Frau von Kronprinz Frederik sei Dänemarks „teuerster Kleiderständer“.

Kronprinzessin Mary hat sich den coolen dänischen Stil zu eigen gemacht, der schon vor Jahren vor allem bei der Inneneinrichtung einen Siegeszug rund um die Welt angetreten hat. Schlicht ist Trumpf, bloß keinen Schnickschnack. So sind auch Marys Outfits meist ganz clean, spielen sich nicht in den Vordergrund, sind elegant ganz ohne Chichi.

Es hat ein bisschen gebraucht, bis die heute 51-Jährige ihren Stil gefunden hat. Als sie an Dänemarks Hof kam, waren die Outfits der Tasmanierin erst ziemlich konservativ: Viele Kostüme mit strengen Blusen, konservative Hosenanzüge. Man sah Mary an, dass sie bloß keinen Fehler machen wollte. Mit den Jahren wurden ihre Looks entspannter.

Dosierte Stilbrüche

Große Experimente macht die 51-jährige vierfache Mutter aber auch heute nicht. Wenn sie Mut zum Stilbruch beweist, dann eher im Detail: Dann kombiniert sie zum Beispiel gelbe High Heels zum schwarzen Cocktailkleid.

Grelle Farben oder übertriebene Muster sind nicht Marys Sache. Die Kronprinzessin trägt gern zeitloses, klare Schnitte, viel Creme, Dunkelblau oder Anthrazit. Ein besonders gutes Händchen beweist die frühere Marketing-Expertin bei ihren Businesslooks, bei denen sie mühelos seriöse Anzüge mit einem femininen Touch verbindet. So wird Mary zum modischen Vorbild für viele Däninnen, die auch im Berufsleben Stilsicherheit zeigen wollen.

Sympathisch macht die dänische Kronprinzessin ihr modischer Pragmatismus. So hat Mary bei Terminen meist ein paar flache Schuhe dabei – und schlüpft erst fürs offizielle Foto in die High Heels.

Der Style von Kronprinzessin Mary – in unserer Bildergalerie!