Königin Mary von Dänemark (52) hat ein neues Projekt angekündigt: Die Ehefrau von König Frederik X. (56) will in der Podcast-Welt Fuß fassen. Das kündigte sie kürzlich auf den offiziellen Instagram-Accounts des dänischen Königspalastes und ihrer Stiftung Mary Fonden an.

Zu einem Foto, auf dem Mary mit Brille, Handy in der Hand und Kopfhörern im Ohr auf einem Sessel zu sehen ist, heißt es dort: "Ich höre sehr gerne Podcasts. Ich höre sie oft, wenn ich von einem Ort zum anderen reise. An manchen Tagen bin ich in der Stimmung für Unterhaltung, an anderen Tagen nutze ich sie, um Wissen und neuen Input zu erhalten."

Deshalb sei sie "stolz darauf", nun mit ihrer Stiftung einen eigenen Podcast ins Leben zu rufen. Und der gehört eher zur Wissenskategorie: Er trage den Namen "Ensom ungdom" (auf Deutsch: "Einsame Jugend") und gebe in drei kurzen Episoden einen gründlichen Einblick in die Nuancen der Einsamkeit, indem er professionelles Fachwissen und persönliche Geschichten von jungen Menschen miteinander verbindet. "Mit Podcasts haben wir bei der Mary Fonden noch nicht viel Erfahrung", gibt die Königin zu. "Aber ich hoffe, Sie werden zuhören."

Ihre Stiftung gründete Königin Mary 2007, drei Jahre nach ihrer Hochzeit mit Frederik im Jahr 2004. Sie zielt darauf ab, die Gesellschaft "inklusiver" zu machen.

Nicht die erste royale Podcasterin

Königin Mary ist nicht der erste Royal, der sich in der Podcast-Welt ausprobiert. Aufsehen erregte unter anderem Herzogin Meghans (43) Podcast "Archetypes" im exklusiven Deal mit Spotify, der in zwölf Episoden berühmte Gästinnen wie Mariah Carey (55), Serena Williams (43) oder Paris Hilton (43) begrüßte. Vor einigen Monaten unterzeichnete Meghan dann einen weiteren Podcast-Deal mit der Produktionsfirma Lemonade.

Auch weitere Mitglieder der britischen Royal Family haben sich bereits als Podcaster versucht, unter anderem Mike Tindall (46) als Co-Host der Show "The Good, the Bad & the Rugby", Königin Camilla (77) mit ihrem Bücherpodcast "The Queen's Reading Room", Sarah Ferguson (65) mit "Tea Talks with the Duchess and Sarah" oder Prinzessin Eugenie (34) mit ihrem Podcast "Floodlight". Außerhalb der britischen Royal Family hat sich Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (53) mit einem eigenen Podcast selbstständig gemacht, "HeartSmart Conversations".