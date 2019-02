11 Unerhört! Röcke, deren Säume weit oberhalb des Knies enden, waren für die Nachkriegs-Ära eine Provokation. Heute sind Miniröcke aus den Kleiderschränken modebewusster Frauen (und mancher Männer) nicht mehr wegzudenken. Foto: dpa

Der Minirock ist aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken. Mary Quant startete mit dem rebellischen und verführerischen Stück Stoff in den Sechzigerjahren einen Trend gegen die spießige Nachkriegsgesellschaft. Nun wird die Designerin 85.

London - Wer die „Swinging Sixties“ erwähnt, hat meist einen Beatles-Song im Ohr und Mädchen in Miniröcken vor Augen. Das ist der Verdienst einer Frau: Mary Quant. Sie machte die neue Rocklänge populär. Nun feiert sie ihren 85. Geburtstag.

Ein Vorbild aus der Schulklasse

Als Kind träumte Quant davon, Tänzerin oder Designerin zu werden und besuchte eine Stepptanz-Klasse: „Ein etwas älteres Mädchen war die Vision von allem, was ich sein wollte“, erinnerte sie sich im Magazin „The Week“. „Sie trug einen kurzen Faltenrock von etwa 25 Zentimeter Länge, einen hautengen schwarzen Pullover, eine schwarze Strumpfhose und einen Bob-Haarschnitt.“ Zwei Jahrzehnte später verkörperte das Model Twiggy (eigentlich: Lesley Lawson) mit Rehaugen und getuschten Wimpern diesen Look als Markenzeichen einer ganzen Generation.

Ihrer Zeit weit voraus

Mit 21 eröffnete die Lehrerstochter Quant ihren ersten Laden in der King’s Road im angesagten Stadtteil Chelsea, um der Schickeria Klamotten und Accessoires zu verkaufen. Sie entdeckte bald, dass sie ihrer Zeit weit voraus war: Niemand stellte die Kleidungsstücke her, die ihr vorschwebten. Daher begann sie selbst zu nähen, wandelte Schnittmuster für Hausfrauen ab und besorgte sich ungewöhnliche Stoffe im Edelkaufhaus Harrods.

Leichte, jugendliche, einfache Kleidung

Quant entwickelte einen unverwechselbaren Look, der auf simplen Formen und mutigen Statements basierte. Sie kaperte den Beatnik-Stil der späten Fünfzigerjahre: dunkle Strümpfe, flache Schuhe und Rollkragen, kombinierte ihn mit kräftigen Farben und vor allem: kurzen Rocklängen. „Ich stellte leichte, jugendliche, einfache Kleidung her“, erzählt sie im Buch „The Great Fashion Designers“ von Brenda Polen und Roger Tredre. „Ich trug sie sehr kurz und die Kunden forderten: ‚kürzer, kürzer’.“

Mode für Jedermann

Ihre Ideen setzten sich schnell auf den Straßen der Modemetropolen London und New York durch, so dass sie ab 1963 zusätzlich Massenmode unter dem Label Ginger Group verkaufte. Denn sie war überzeugt, dass „der Sinn von Mode ist, modische Kleidung für jedermann erschwinglich zu machen“. Deshalb veröffentlichte sie sogar die Schnittmuster ihrer Designs; das beliebteste verkaufte sich 70 000 Mal.

Die Röcke werden kürzer je besser es der Wirtschaft geht

Neu war der Minirock zwar nicht: In den wilden Zwanzigern entwickelte der amerikanische Ökonom George Taylor die sogenannte Rocksaumtheorie, wonach die Röcke kürzer werden, je besser es der Wirtschaft geht. Auf der Bühne und im Sport trugen Frauen schon lange kurze Röcke, in den Fünfziger-Jahren-Science-Fiction-Serien „Space Patrol“ und „Flash Gordon“ rutschte der Saum noch höher. Der Pariser Designer André Courrèges (1923-2016) behauptete, dass er ihn als erster erfand; doch Quant gilt weithin als Mutter des Minirocks.

Das „Pin-Up-Girl der Intellektuellen“

Sie benannte das rebellische und sexy Stückchen Stoff nach ihrem Lieblingsauto. Ihr Logo einer stilisierten Blüte stand für die Befreiung der Frau, die Pille, wirtschaftlichen Aufschwung und Spaß. „Sie feierten die Jugend, das Leben und die enormen Möglichkeiten“, sagte Mary Quant der „Vogue“ über ihre ikonischen Kleidungsstücke. „Sie hatten eine Art ‚Schau mich an!’-Qualität. Sie sagten: „Das Leben ist großartig“.“ Sogar die amerikanische Feministin Gloria Steinem trug Minirock auf Demos und bei Reden; die „Washington Post“ taufte sie das „Pin-up-Girl der Intellektuellen“. Seither ist der Mini aus der Mode nicht mehr wegzudenken.

Debbie Harry, Madonna und Cindy Lauper trugen gerne Minirock

Selbst der Schlabber-Look der Siebziger mit ausgestellten Hosen und langen fließenden Maxi-Röcken konnte ihm nichts anhaben. Punk-Gören und vor allem Blondie-Sängerin Debbie Harry hauchten ihm mit schwarzem Leder, PVC, Nieten und zerrissenen Netzstrumpfhosen neues Leben ein. Die Designerin Vivienne Westwood verkaufte Mini-Krinolinen (Reifröcke) in ihrem Laden SEX, während Madonna und Cyndi Lauper den Evergreen den Achtzigern anpassten: Zum klassischen Schwarz kamen metallische Farben, Volants und der Lagen-Look mit Unterwäsche und Spitze.

Der Minirock regt immer wieder die Fantasie an

Waren die Sechzigerjahre noch androgyn, bekam der Minirock in den Achtzigern und Anfang der Neunziger mehr Kurven für die anspruchsvolle Karrierefrau; zusammen mit Schulterpolstern und farbenfrohen Wollstoffen modernisierte er das traditionelle Nadelstreifenkostüm. Ende der Neunzigerjahre entstaubte ihn die amerikanische Serie „Sex and the City“ unter anderem mit dem Mikro-Mini endgültig als Fashion-Statement. Seither feiert ihn die Modewelt fast in jeder Saison wieder, weil der Minirock immer noch die Fantasie anregt.

Minirock-Ausstellungen in London

Zwei Londoner Museen, das Victoria and Albert Museum (ab 6.4.) und das Fashion and Textile Museum (ab 8.2.), feiern dieses Jahr sowohl Minirock als auch die Designerin Quant in Ausstellungen.