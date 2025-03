Mary Berry wird 90: Prinz William überrascht die Königin des Backens in TV-Show

Einen überraschenden Fernsehauftritt legt Prinz William am Montagabend hin: In der vorab aufgezeichneten "The One Show", die TV-Back-Star Mary Berry zum 90. Geburtstag ehrt, wird er per Video zugeschaltet. Neben herzlichen Glückwünschen kann er sich einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Mit diesem Gratulanten hat sie offensichtlich nicht gerechnet: Die britische Back-Expertin Mary Berry feiert am 24. März ihren 90. Geburtstag - und erhält dazu in einer TV-Show Glückwünsche von Thronfolger William (42). In seiner süßen Videobotschaft macht der Royal sogar noch einen frechen Witz über die strenge Back-Jurorin.

"Ich mag gar nicht daran denken, wer Ihren Kuchen backt"

Die königlichen Glückwünsche werden am Abend des 24. März in einer vorab aufgezeichneten BBC-Sonderfolge von "The One Show" ausgestrahlt. Auf dem Instagram-Account der Sendung wurde der Clip aber bereits vorab veröffentlicht. Die Königin des Backens scheint total überrascht, als Moderator Alex Jones den berühmten Gratulanten ankündigt, der "alles, was er über das Backen weiß, von Ihnen hat".

William sagt in der Videobotschaft: "Ich möchte Ihnen alles Gute zum 90. Geburtstag wünschen. Sie sind eine wahre Nationalheldin, und wir haben die Zusammenarbeit mit Ihnen über die Jahre sehr genossen. Ich wünsche Ihnen heute einen fantastischen Tag." Dann fügte er noch scherzhaft mit Blick auf die Geburtstagstorte hinzu: "Ich mag gar nicht daran denken, wer Ihren Kuchen backt und welche Kritik er dafür ernten könnte, aber viel Glück und ich hoffe, es wird wirklich gut."

Selbst Sohn Louis hat besonderes Verhältnis zu Mary Berry

Mary Berry ist unter anderem für ihre Jurorenrolle in der Sendung "The Great British Bake Off" und ihre eigene Kochshow "Mery Barry Cooks" berühmt. Prinz William und seine Frau Kate (43) gelten als große Fans des Backstars. 2019 trat das Paar in ihrer BBC-One-Show "A Berry Royal Christmas" auf. In der Folge verriet die Prinzessin über ihren jüngsten Sohn (6): "Eines von Louis' ersten Worten war 'Mary', weil alle meine Kochbücher im Küchenregal genau auf seiner Höhe stehen." Für ihre Verdienste um die Kochkunst wurde sie 2012 als Commander und 2020 als Dame Commander des Order of the British Empire ausgezeichnet.