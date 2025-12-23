Marvel veröffentlicht ersten Teaser: Chris Evans kehrt zurück

Wenige Tage nach der Ankündigung von Chris Evans' MCU-Comeback hat Marvel Studios nun den ersten offiziellen Teaser zu "Avengers: Doomsday" veröffentlicht. Der Clip gewährt überraschende Einblicke in das neue Leben von Steve Rogers - inklusive Baby auf dem Arm.
Jetzt ist er da: Marvel Studios hat den ersten offiziellen Teaser zu "Avengers: Doomsday" veröffentlicht. Nachdem der Clip zunächst exklusiv in Kinos gezeigt wurde und kurz darauf im Netz auftauchte, gibt es nun die offizielle Version. Und die zeigt Chris Evans (44) so, wie Fans ihn noch nie gesehen haben.