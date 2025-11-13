Marvel-Star gibt tiefe Einblicke: Florence Pugh spricht über toxische Beziehung

Florence Pugh spricht im "Louis Theroux Podcast" über einen schmerzhaften Aspekt ihrer Vergangenheit. Sie war einst in einer toxischen Beziehung, die sie an ihre Grenzen brachte und den "Körper in Panikmodus" versetzte.
Florence Pugh (29) hat sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Im "Louis Theroux Podcast" spricht die 29-Jährige so offen wie selten über ihre Vergangenheit - und enthüllt dabei, dass sie einst in einer zutiefst ungesunden Beziehung steckte. Welcher Partner gemeint ist und wann genau diese Beziehung stattfand, lässt der Marvel-Star offen. Doch ihre Schilderungen sind eindringlich.