Marvel-Rückkehr: Auch Hayley Atwell bei Avengers: Doomsday dabei

Die Liste an namhafter Marvel-Stars der Vergangenheit, die für den nächsten "Avengers"-Film zurückkehren werden, wächst und wächst. Jetzt berichtet das für gewöhnlich wohlinformierte US-Branchenmagazin "Deadline", dass auch die britische Darstellerin Hayley Atwell (42), die zuletzt in "Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins" zu bewundern war, zum Cast der Marvel-Großproduktion stößt. Erneut soll sie hier zu Agent Carter werden.

Benedict Cumberbatch, Chris Evans und mehr: Prominente Marvel-Rückkehrer

In den vergangenen Tagen überschlugen sich geradezu die Casting-Meldungen zum fünften "Avengers"-Teil. In "Doomsday" der "Avengers: Endgame"-Regisseure Joe (53) und Anthony Russo (54) sollen demnach der bisherige Captain-America-Darsteller Chris Evans (43) in einer noch unbekannten Rolle, Benedict Cumberbatch (48) als Doctor Strange und nun eben Atwell mit von der Partie sein. Die Britin hatte zuletzt einen denkwürdigen Kurzauftritt im Mega-Erfolg "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", der an den weltweiten Kinokassen knapp eine Milliarde US-Dollar einspielen konnte.

Zuvor war bereits bekannt, dass Tom Holland (28) als Spider-Man zurückkehrt und Iron-Man-Darsteller Robert Downey Jr. (59) in "Avengers: Doomsday" eine neue Rolle übernimmt. Er verkörpert Doctor Doom.

Auch die "Fantastic Four", bestehend aus "The Mandalorian"- und "The Last of Us"-Star Pedro Pascal (49), der unter anderem aus "Mission: Impossible - Fallout" bekannten Vanessa Kirby (36), "The Bear"-Star Ebon Moss-Bachrach (47) und "Stranger Things"-Star Joseph Quinn (60), treten in dem Marvel-Großereignis auf, nachdem sie im kommenden Jahr in "The Fantastic Four: First Steps" erstmals eingeführt werden.

"Avengers: Doomsday" soll nach derzeitigem Stand im Frühling 2026 weltweit in den Kinos starten. Vor ihrem nächsten Marvel-Auftritt wird Hayley Atwell 2025 noch an der Seite von Tom Cruise (62) in "Mission: Impossible - The Final Reckoning" zu bewundern sein. In den bisherigen Marvel-Filmen war sie oftmals an der Seite von Chris Evans zu sehen. Ihre Figur Peggy Carter fand mit Evans' Steve Rogers ihr Liebesglück.