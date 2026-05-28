Marvel-Legende Stan Lee: KI erweckt ihn wieder zum Leben

Sieben Jahre nach seinem Tod kehrt Marvel-Legende Stan Lee zurück, Künstliche Intelligenz macht es möglich. Fans können sein Konterfei künftig in eigene Bildwelten setzen.

Marvel hat seine Helden über Jahrzehnte hinweg immer wieder von den Toten zurückgeholt - jetzt trifft dieses Schicksal den Mann, der viele von ihnen erschuf. Die KI-Firma ElevenLabs hat sich Stimme und Erscheinungsbild von Stan Lee (1922-2018) lizenzieren lassen, wie "Variety" berichtet. Der Mitschöpfer von Spider-Man und Iron Man war 2018 im Alter von 95 Jahren gestorben.

"Wisst ihr, was man euch über Legenden nie erzählt?", sagt die KI-Version von Stan Lee in einem Video, das ElevenLabs veröffentlicht hat. "Sie überleben die Seite." An anderer Stelle greift die nachgebildete Stimme einen seiner berühmtesten Sätze auf: "Mit großer Macht kommt große Verantwortung. Excelsior!"

Vorlesen lassen und ins Comic-Bild setzen

Seit Mittwoch können Nutzer das Konterfei des Comic-Erfinders über einen Bildgenerator in Vorlagen einfügen, die an klassische Comic-Panels angelehnt sind. Die so entstehenden Bilder und Videos sind allerdings auf den nichtkommerziellen Gebrauch beschränkt. Über die App Eleven Reader lässt sich zudem jedes beliebige Buch mit Lees Stimme vorlesen - trainiert wurde diese laut ElevenLabs auf professionellen Tonaufnahmen des Verstorbenen.

Begleitet wird die Partnerschaft von einer neuen Reihe namens "Stan Lee Book Club of the Month", bei der Lees Stimme jeden Monat ein anderes Buch vorträgt. Den Auftakt im Juni macht ein Werk von Robert Louis Stevenson. Auch der KI-Musikgenerator des Anbieters bekommt zwei von Lee inspirierte Filter mit den Namen "Superhero Cinematic Swells" und "Retro Hero Fanfare".

Das digitale Erbe der Stars

Lees KI-Wiederauferstehung fällt in eine Zeit, in der Prominente und die Nachlassverwalter Verstorbener mit der Lizenzierung digitaler Ebenbilder experimentieren. Bei ElevenLabs sind unter anderem die Stimmen und Erscheinungsbilder von Michael Caine, Judy Garland, Burt Reynolds, David Hasselhoff und Albert Einstein verfügbar. Unabhängig davon erlaubte zuletzt der Nachlass von Val Kilmer dem kommenden Film "As Deep as the Grave", den 2025 verstorbenen Schauspieler per KI auftreten zu lassen.

Lee selbst hatte seinen Namen, seine Stimme und sein Erscheinungsbild bereits 2022 an seine langjährige Heimat Marvel lizenziert - für den Einsatz in Filmen, Fernsehserien und Disney-Themenparks.