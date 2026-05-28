Marvel-Legende Stan Lee: KI erweckt ihn wieder zum Leben

Sieben Jahre nach seinem Tod kehrt Marvel-Legende Stan Lee zurück, Künstliche Intelligenz macht es möglich. Fans können sein Konterfei künftig in eigene Bildwelten setzen.
Marvel hat seine Helden über Jahrzehnte hinweg immer wieder von den Toten zurückgeholt - jetzt trifft dieses Schicksal den Mann, der viele von ihnen erschuf. Die KI-Firma ElevenLabs hat sich Stimme und Erscheinungsbild von Stan Lee (1922-2018) lizenzieren lassen, wie "Variety" berichtet. Der Mitschöpfer von Spider-Man und Iron Man war 2018 im Alter von 95 Jahren gestorben.