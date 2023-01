1 Wer Comics mag, wird diese Apps lieben. Foto: Stock-Asso/Shutterstock.com

Superhelden und Schurken in die Tasche stecken? Mit diesen Apps holen sich Comic-Fans ihre liebsten Charaktere und Geschichten auf das Smartphone.















Von amerikanischen Marvel- oder DC-Helden bis zu den japanischen Shueisha-Klassikern: Comic-Fans finden in den jeweils passenden Apps ihre liebsten Helden und Geschichten im Smartphone-Format. Dank dieser Apps für Android und iOS haben Comic-Aficionados ihre Favoriten immer an Bord.

Die großen Zugpferde der amerikanischen und japanischen Comics und Mangas bieten selbstredend ihre eigenen Apps an. In den Fällen von Marvel, DC und Shueisha handelt es sich im Kern um E-Reader für Comics mit angeschlossenen Bibliotheken. Das "Marvel Universe" ist in Deutschland verfügbar, die monatliche Flatrate für den gesammelten Marvel-Content kostet 9,99 Euro.

Populäre Japan-Mangas mit der richtigen App gratis lesen

Um sich hingegen ins "DC Universe Infinite" einwählen zu können, ist derzeit neben den monatlichen 9,99 Dollar eine VPN-Verbindung notwendig, denn die App ist aktuell nur in einigen englischsprachigen Ländern, darunter die USA und Großbritannien, verfügbar. Global im App- und Playstore sowie gratis ist dagegen die App "Manga Plus" des japanischen Comic-Verlags Sheuisha, der unter anderen die "Naruto"- und "Dragonball"-Comics veröffentlicht.

Eine der größten markenübergreifenden Comic-Bibliotheken ist zwar nach wie vor in der Anwendung "Comixology" (Android/iOS) versammelt, doch der Klassiker unter den Comic-Apps gehört bereits seit 2014 zum Amazon-Konzern und wird von diesem zunehmend in seine "Kindle"-App integriert. Dazu gehört, dass Userinnen und User, die ihre bereits bestehende "Comixology"-Sammlung in "Kindle" importieren, ihren "Comixology"-Account verlieren. Der Versandriese möchte auch unter den Comic-Anbietern eine Vormachtstellung einnehmen und ist damit schon heute eine weitere App, in der Fans Comics kaufen und verwalten können.

Comics in Apps: Lesen, Sammeln, Verwalten

Wo Amazon ist, ist Google häufig nicht weit. Das gilt auch für den Comicbuch-Markt, auf dem Google via "Google Play Books" seinerseits tausende von Comics im Sortiment hat. Dass der Kauf eines Comicbuchs mit dem Google-Account synchronisiert wird, ist für viele Anwender von Vorteil, denn das macht den Transfer auf andere Geräte und den Import in weitere Apps einfacher.

Wer bereits mehrere Datein von Comicbüchern sein Eigen nennt und sie an einem Ort verwalten möchte, findet im kostenlosen "Astonishing Comic Reader" die richtige App, wenn auch nur für Android-Geräte. Mit ihr lassen sich CBR-, CBZ- und PDF-Dateien verwalten und anzeigen. Darüber hinaus ist die Option in die App integriert, Inhalte auf verbundenen Geräten darzustellen. Wer also seine Comicfavoriten am liebsten auf einem 4K-Fernseher genießt, findet hier das Richtige.