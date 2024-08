Marvel-Boss Kevin Feige: So holte er Robert Downey Jr. zurück

Für viele Fans geht damit ein Traum in Erfüllung: Robert Downey Jr. mischt bei den nächsten "Avengers"-Filmen mit. So hat ihn Marvel-Boss Kevin Feige vom Comeback überzeugt.

Es war die Sensation bei der Comic-Con in San Diego im Juli: Robert Downey Jr. (59) kehrt ins Marvel Cinematic Universe zurück. Er spielt zwar nicht mehr den Ex-Avenger Tony Stark alias Iron Man, dafür einen Gegner des Superheldenteams: Doctor Doom. Im Podcast "Awards Chatter" des US-Branchenmagazins "The Hollywood Reporter" erklärt Robert Downey Jr. nun, wie es zu dem Comeback ins MCU überhaupt gekommen ist.

Demnach habe er sich gemeinsam mit seiner Frau Susan Downey im vergangenen Jahr mit Kevin Feige (51) getroffen, dem Boss des MCU. Der habe das Thema schließlich auf den Tisch gebracht und erklärt: "Ich muss immer wieder darüber nachdenken, wie es wäre, wenn du zurückkehrst ..."

Und damit nicht genug: "Wie schaffen wir es, dass wir uns nicht rückwärts bewegen? Wie können wir die Erwartungen nicht enttäuschen? Wie können wir weiterhin die Erwartungen übertreffen", warf er weitere Fragen in den Raum. Dann habe das MCU-Mastermind Victor von Doom ins Spiel gebracht. In den Marvel Comics ist der verrückte Wissenschaftler einer der schillerndsten Widersacher der Avengers. "Ich habe mir die Figur angeschaut und war begeistert. Später hat er dann zu mir gesagt: 'Lass uns Victor von Doom richtig umsetzen.'" Damit war das Comeback wohl schnell beschlossene Sache.

Doctor Doom als nächster Superschurke im MCU

Marvel will Victor von Doom alias Doctor Doom zum nächsten großen Antagonisten der Avengers aufbauen. Der eigentlich für diese Rolle vorgesehen Kang musste weichen. Dessen Darsteller Jonathan Mayors (34) wurde 2023 wegen häuslicher Gewalt schuldig gesprochen.

"Avengers 5" mit dem entsprechenden Untertitel "Doomsday" soll am 29. April 2026 in die deutschen Kinos kommen. "Avengers 6" folgt dann rund ein Jahr später am 5. Mai 2027.