«Marty Supreme»-Premiere: Kylie Jenner und Timothée Chalamet leuchten im Partner-Look

Farblich abgestimmt, turtelnd vertraut: Bei der Premiere seines neuen Films zeigen sich Hollywood-Star Timothée Chalamet und Promi-Freundin Kylie Jenner von Kopf bis Fuß in Orange.
Los Angeles - Achtung, Promi-Paar! In leuchtend orangefarbenen Outfits haben sich Schauspieler Timothée Chalamet und seine Freundin Kylie Jenner auf dem roten Teppich in Hollywood gezeigt. Bei der Premiere von Chalamets neuem Film "Marty Supreme" in Beverly Hills trug der 29-Jährige einen orangfarbenen Anzug aus Leder und ein Hemd in derselben Farbe.