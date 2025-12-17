Besonderer Fashion-Moment am Dienstagabend in New York: Apple Martin begleitete ihre Mutter Gwyneth Paltrow zur Premiere von "Marty Supreme". Für den Anlass wählte sie ein ganz besonderes Kleid, das bereits vor fast 30 Jahren für Aufsehen sorgte.

Gwyneth Paltrow (53) hat zur Premiere ihres neuen Films "Marty Supreme" in New York ihre beiden Kinder mitgebracht. Auf dem roten Teppich posierte sie stolz zwischen Tochter Apple (21) und Sohn Moses (19), die aus ihrer früheren Ehe mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) stammen. Besonderer Hingucker war dabei Apple Martin: Die Musikerin trug eines der legendären Kleider ihrer Mutter.

Zur "Emma"-Premiere 1996 trug Gwyneth Paltrow das Calvin-Klein-Kleid Paltrow hatte das tief ausgeschnittene Dress von Calvin Klein vor fast 30 Jahren getragen, wie "Vogue" berichtete: bei der New Yorker Premiere ihres Films "Emma" im Juli 1996. Apples Verbundenheit mit ihrer Mutter wurde zudem unterstrichen, da beide Frauen in Schwarz erschienen. Gwyneth Paltrow wählte für den Abend ebenfalls ein schmal geschnittenes Kleid, das elegant, aber auch sexy war. Denn dank eines hohen Beinschlitzes zeigte die Schauspielerin Haut.

Bereits im vorigen Jahr hatte sie verraten, dass Apple gerne ihre alten Looks nachstylt. In der Sendung "Today with Hoda & Jenna" erzählte Paltrow im April 2024, dass ihre Tochter "viele Calvin-Klein-Röcke, Schlauchröcke und alle möglichen Slipkleider aus den 90ern stibitzt" habe und fügte hinzu: "Sie steht total auf die 90er, wie anscheinend alle Jugendlichen im Moment." In einem "Vogue"-Interview im September verriet sie zudem, dass sie schon lange vor Apples Geburt angefangen habe, ihre Kleider aufzubewahren. "Ich habe immer alles aufgehoben, in der Hoffnung, dass ich eines Tages eine Tochter hätte, die darin stöbern möchte."

Auch Timothée Chalamet im Partnerlook mit seiner Mutter

Während der Premiere am Dienstagabend gab es noch einen weiteren auffälligen Mutter-Kind-Fashion-Moment. Schauspieler Timothée Chalamet (29) setzte seinen leuchtend orangenen Trend fort. Nachdem er bereits bei der Premiere in Los Angeles vor einer Woche ein Partner-Outfit mit seiner Freundin Kylie Jenner (28) getragen hatte, erschien er in New York zusammen mit seiner Mutter Nicole Flender (68) in aufeinander abgestimmten neonorangen Looks.