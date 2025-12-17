Besonderer Fashion-Moment am Dienstagabend in New York: Apple Martin begleitete ihre Mutter Gwyneth Paltrow zur Premiere von "Marty Supreme". Für den Anlass wählte sie ein ganz besonderes Kleid, das bereits vor fast 30 Jahren für Aufsehen sorgte.
Gwyneth Paltrow (53) hat zur Premiere ihres neuen Films "Marty Supreme" in New York ihre beiden Kinder mitgebracht. Auf dem roten Teppich posierte sie stolz zwischen Tochter Apple (21) und Sohn Moses (19), die aus ihrer früheren Ehe mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (48) stammen. Besonderer Hingucker war dabei Apple Martin: Die Musikerin trug eines der legendären Kleider ihrer Mutter.