Marty Supreme bis Scream 7: Ping-Pong, Sturmhöhen - der letzte Schrei? Die Kinotipps im Februar

Neve Campbells Rückkehr zur "Scream"-Queen, Timothée Chalamet als Ping-Pong-Ass oder doch lieber Jacob Elordi und Margot Robbie im Liebes-Clinch? Das hält das Kino im Februar parat.
Ist Timothée Chalamet auch als Tischtennisspieler "Marty Supreme" ein Zuschauermagnet? Kann das Ghostface in seinem siebten "Scream"-Massaker an den Erfolg der kultigen Slasher-Saga anknüpfen, die vor exakt 30 Jahren ihren Ursprung fand? Und warum lohnt sich beim vermeintlich schnulzigen "Wuthering Heights: Sturmhöhe" vor allem ein Blick auf den Regiestuhl? Das sind die Kinotipps für den Februar.