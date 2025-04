Martin Semmelrogge und mehr: Kampf der Realitystars: Startdatum und Cast bekannt

Das Warten hat ein Ende: RTLzwei hat den kompletten Cast für die neue Staffel "Kampf der Realitystars" bekannt gegeben. Ab dem 7. Mai 2025 kämpfen 22 mehr oder weniger bekannte Promis am thailändischen Traumstrand um den Titel "Realitystar 2025" und 50.000 Euro Preisgeld. Diesmal erstmals unter den wachsamen Augen von Talkshow-Ikone Arabella Kiesbauer (56), die den Moderationsjob von Cathy Hummels (37) übernimmt.

Hollywoodstar trifft auf Fußball-Legende

Mit "Das Boot"-Darsteller Martin Semmelrogge zieht ein echter Hollywoodstar in die Sala ein, der bereits Erfahrung mit Reality-Formaten wie "Promi Big Brother" und "Das Sommerhaus der Stars" hat. Schauspielerisches Talent bringen auch die einstigen "Unter uns"-Stars Stephen Dürr und Bela Klentze mit. Sportlich wird es hingegen mit dem ehemaligen Werder-Bremen-Kicker Ailton, der als "Kugelblitz" Kultstatus genießt und bereits im Dschungelcamp und bei "Let's Dance" zu sehen war.

Mit Christin Okpara, die durch ihre kurze Zündschnur in Formaten wie "Are You the One?", Dschungelcamp und "Promi-Büßen" aufgefallen ist, Ex-"Bachelor"- und Dschungel-Kandidatin Linda Nobat, der österreichischen Reality-Queen Tara Tabitha sowie "Are You The One?"-Gossip-Girl Laura Lettgen alias Laura Blond scheinen Drama-Garantinnen gesetzt.

Aber auch die Grande Dame des deutschen Theaters, Anouschka Renzi, kehrt drei Jahre nach ihrer Dschungelcamp-Teilnahme ins Reality-Business zurück. Hinzu kommen die Reality-Urgesteine Frank Fussbroich, der bereits in den 90ern durch die WDR-Doku "Die Fussbroichs" bekannt wurde, sowie Unternehmer und "Promi Big Brother"-Sieger Jens Hilbert.

Comebacks nach langer TV-Abstinenz

Zwei Kandidatinnen feiern in der neuen Staffel "Kampf der Realitystars" nach langer Abstinenz ihr TV-Comeback: Pinar, bekannt als dynamische Hälfte des Duos Mimi und Pinar, wurde in den 2010ern für ihre lustigen Auftritten bei "taff" gefeiert und zum Gesicht zahlreicher Memes. Jetzt kehrt sie ins Fernsehen zurück. Ebenso lang liegt auch Annina Semmelhaacks letzter TV-Auftritt zurück. Die ehemalige Erotikdarstellerin und Schlagersängerin ist heute als FDP-Politikerin aktiv.

Internationalen Glamour bringt das ehemalige US-Model Shawne Fielding-Williams mit, die als damalige Frau des Schweizer Botschafters Thomas Borer bekannt wurde. Komplettiert wird der Cast durch "GNTM"-Teilnehmerin Giuliana Farfalla, "Prince Charming"-Star Martin Angelo, "Make Love, Fake Love"-Kandidat Dennis Lodi, "Bachelorette"-Gigolo Jona Steinig, "DSDS"-Sternchen Anita Latifi sowie "Germany Shore" und "Fame Fighting"-Bekanntheit Hati Suarez.

Treffen mit dem Ex-Nebenbuhler

Besonders explosiv dürfte das Aufeinandertreffen von Can Kaplan und Daymian Weiß werden. Kaplan, der durch seine turbulente Beziehung mit Reality-Sternchen Walentina Doronina Bekanntheit erlangte, trifft in der Sala ausgerechnet auf den Mann, mit dem seine skandalträchtige Ex-Verlobte ihn vor laufender Kamera betrogen hat. Weiß wurde durch die familieneigene Doku-Soap "Willkommen bei Familie Weiß" bekannt.

Die neue Staffel von "Kampf der Realitystars" läuft ab dem 7. Mai immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLzwei. Die Folgen sind bereits eine Woche vorab bei RTL+ verfügbar. Wie der Sender mitteilt, erwarten die Kandidaten auch 2025 spannende Herausforderungen sowie die "Stunde der Wahrheit". In verschiedenen Spielen müssen sie um Nominierungsschutz kämpfen oder Bestrafungen vermeiden. Im vergangenen Jahr konnte Reality-Allrounder Calvin Kleinen (33) die Show gewinnen.