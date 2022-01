1 Martin Sander wird der neue Chef von Ford Deutschland (Archivbild). Foto: imago images / sepp spiegl/Sepp Spiegl

Köln - Der langjährige Audi-Manager Martin Sander soll nach einem Medienbericht neuer Chef von Ford Deutschland werden. Die Entscheidung der US-Konzernmutter solle am Montagmittag verkündet werden, berichtete der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Montagsausgabe). Sander tritt damit die Nachfolge von Gunnar Herrmann an, der Ende November vom Vorsitz der Geschäftsführung in den Aufsichtsrat gewechselt war.

Zudem soll der 54-Jährige Sander nach Informationen der Zeitung auch die gesamte Pkw-Sparte von Ford Europa verantworten. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger stehe mit Sander wieder ein Manager an der Ford-Spitze, der nicht aus dem eigenen Unternehmen komme, schrieb der „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Sander hatte von 2016 bis 2019 das Audi-Geschäft für den deutschen Markt geführt. Seit Mitte 2019 war er für den Vertrieb Europa verantwortlich. Im November war bekannt geworden, dass Sander Audi verlässt.