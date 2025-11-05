Martin Rütter: TV-Hundetrainer gibt Bühnenabschied bekannt

Martin Rütter verabschiedet sich vom Tourleben. Der 55-Jährige hat eine letzte Tournee angekündigt, die ihn bis 2028 durchs Land führen wird. Im TV wird der Hundeexperte aber auch weiterhin zu sehen sein.
Martin Rütter (55), bekannt aus TV-Sendungen wie "Der Hundeprofi" bei VOX, hat seinen Abschied von der Bühne bekannt gegeben. "Nach mehr als 25 unglaublichen Jahren ist jetzt der Moment gekommen: der Moment für das große Finale. Ja Leute, kein Scherz, ich geh' zum letzten Mal auf Tour", schreibt Rütter auf Instagram und teilt dazu ein ausführliches Video, in dem er seine Gründe für den Bühnenabschied darlegt.