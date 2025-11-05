Martin Rütter: TV-Hundetrainer gibt Bühnenabschied bekannt

Martin Rütter verabschiedet sich vom Tourleben. Der 55-Jährige hat eine letzte Tournee angekündigt, die ihn bis 2028 durchs Land führen wird. Im TV wird der Hundeexperte aber auch weiterhin zu sehen sein.

Martin Rütter (55), bekannt aus TV-Sendungen wie "Der Hundeprofi" bei VOX, hat seinen Abschied von der Bühne bekannt gegeben. "Nach mehr als 25 unglaublichen Jahren ist jetzt der Moment gekommen: der Moment für das große Finale. Ja Leute, kein Scherz, ich geh' zum letzten Mal auf Tour", schreibt Rütter auf Instagram und teilt dazu ein ausführliches Video, in dem er seine Gründe für den Bühnenabschied darlegt.

Martin Rütter: "Hat viel Kraft gekostet" Rütter erklärt in dem emotionalen Clip, dass ihm die letzte Tour großen Spaß gemacht habe. Dennoch habe es sich für ihn auch wie eine "Zielgerade" angefühlt. "Um mal Zahlen zu nennen: Ich arbeite seit 30 Jahren als Hundetrainer. Seit 25 Jahren bin ich auf Tournee. Das heißt im Klartext, ich hab 1.000 Shows in Hallen gespielt. Ich hab 1.500 Vorträge gehalten", so Rütter wörtlich. Er habe zudem "über 6.500 Hunde im Training" gehabt.

Weiter erklärt der Hundeprofi: "Das sind tolle Zahlen, aber das bedeutet auch, dass es viel Kraft gekostet hat, bei all dem Spaß." Nun wolle er nicht so lange warten, bis er "sozusagen in den Thomas-Gottschalk-Zustand" kommt. Er wolle nicht, dass die Menschen über ihn sagen: "Ja, war mal ein ganz Großer, aber er hat den Absprung verpasst."

Tour-Ende im April 2028

Daher möchte er "eine richtig schöne Abschiedstour machen". Das Programm trägt den passenden Titel "Schluss! Aus!". Die Tournee erstreckt sich laut der Webseite von Eventim über zwei ganze Jahre. Derzeit geplanter Auftakt ist am 19. Oktober 2026 in Legden. Schluss soll am 29. April 2028 in Oberhausen sein. Die angekündigte Abschiedstournee sei auch "kein Marketing-Gag, sondern es ist tatsächlich vorbei", so Rütter noch auf Instagram.

In einem Interview mit dem "Spiegel" erklärt der Hundeexperte zudem über seine Zukunftspläne: "Ich ziehe mich nicht aus der Öffentlichkeit zurück, sondern werde mich weiterhin für Tierschutz einsetzen und dosiert im Fernsehen auftreten."

Dem deutschen TV-Publikum ist Rütter besonders durch die VOX-Show "Der Hundeprofi" (seit 2008) sowie das RTL-Format "Die Unvermittelbaren - mit Martin Rütter" (seit 2022) ein Begriff.