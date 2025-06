Martin Jäger wird BND-Chef: Erfahren in vielen Krisen

Erfahren in vielen Krisen

1 Martin Jäger meisterte schon heikle Jobs. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Martin Jäger, bisher deutscher Botschafter in Kiew, soll Chef des Bundesnachrichtendienstes werden. Auf den Mann aus Ulm wartet einer der schwierigsten Jobs der Politik.











Es gibt viele Fotos von Martin Jäger, die ihn mit eher grimmigem Blick zeigen. Dabei ist er eigentlich ein freundlicher Mensch, zugewandt und interessiert an den Fragen seiner Gesprächspartner. Auf einem jener Fotos trägt er eine uniformgrüne Splitterschutzweste: unterwegs in einer riskanten Mission. Es verrät viel von diesem Mann, der jetzt als Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND) im Gespräch ist – was ganz gewiss auch eine riskante Mission wäre.