Martin Freeman: Hobbit-Star feiert bei Momo-Premiere in München

Internationaler Starglanz bei der "Momo"-Premiere in München. "Der Hobbit"-Star Martin Freeman zeigte sich auf dem roten Teppich. Der Brite spielt in der Neuverfilmung des Kinderbuchs von Michael Ende eine tragende Rolle.

Ein Hauch von Hollywood in München. "Der Hobbit"-Star Martin Freeman (54) zeigte sich am Sonntag bei der Premiere von "Momo" im Mathäser Kino. Der international profilierte Schauspieler posierte auf dem roten Teppich mit seinen Kollegen um Alexa Goodall. Die 13-Jährige verkörpert in der Neuverfilmung des klassischen Kinderromans von Michael Ende (1939-1995) die Titelrolle. Martin Freeman spielt Meister Hora, den Herrn der Zeit.

Martin Freeman trug bei der Feier einen dunkelblauen Zweireiher mit Einstecktuch über einem oben geöffneten schwarzen Hemd ohne Kragen. An den Füßen hatte der Brite klassische schwarze Lederschuhe.

Internationale Besetzung um Martin Freeman

"Momo" ist eine deutsche Produktion, Regie führt Christian Ditter ("Vorstadtkrokodile"). Das Ensemble ist aber international aufgestellt. Aus Großbritannien stammt neben Martin Freeman und Alexa Goodall noch Araloyin Oshunremi (21) als Momos bester Freund und Laura Haddock (40). Aus Dänemark kommen Kim Bodnia (60) und der aus der Netflix-Serie "Dracula" bekannte Claes Bang (58). Einer der wenigen deutschen Darsteller ist David Schütter (31).

Martin Freeman wurde zunächst mit den britischen Serien "The Office" und "Sherlock" bekannt. In der "Hobbit"-Trilogie spielte er dann im Kino die Hauptrolle des Bilbo Beutlin. Als US-Regierungsbeamter Everett K. Ross wurde er Teil des Marvel Cinematic Universe, zum Beispiel in "Black Panther".

Wann startet die Neuverfilmung von "Momo" im Kino?

"Momo" erzählt die Geschichte eines kleinen Mädchens, das in einem römischen Amphitheater lebt. Sie bemerkt, dass ein Konzern den Menschen ihre Zeit stiehlt. Zusammen mit Meister Hora kämpft sie gegen die Zeitdiebe. Die Neuverfilmung startet am 2. Oktober 2025 in den deutschen Kinos.

"Momo" wurde erstmals 1986 fürs Kino adaptiert. Auch vor gut 40 Jahren verkörperte eine internationale Größe den Meister Hora. Der US-Schauspieler und Regisseur John Huston (1906-1987) gab sich die Ehre an der Seite von Mario Adorf (95), Armin Mueller-Stahl (94) und Radost "Momo" Bokel (50).