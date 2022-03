Angreifer will Frau gelbes Pulver verabreichen

Brutaler Überfall in Ludwigsburg

1 Die Polizei sucht nach einem brutalen Überfall in Ludwigsburg Zeugen. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Ein bislang unbekannter Täter verschafft sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Marstall in Ludwigsburg. Die Polizei rätselt nun über das Motiv.















Weil sie einen Handwerker erwartet hatte, hat eine ältere Frau in Ludwigsburg einem Unbekannten die Tür geöffnet und ist von ihm brutal überfallen worden. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der bislang unbekannte Täter gegen 10.30 Uhr Zutritt zu der Wohnung im Marstall verschafft. Mit einem Messer bewaffnet verlangte der Räuber in gebrochenem Deutsch Bargeld. Als die Seniorin ihm Scheine brachte, nahm der Mann diese aber nicht an und drängte sie stattdessen ins Schlafzimmer. Dort öffnete er ein Behältnis und versuchte, seinem Opfer ein gelbliches Pulver zu verabreichen. Die Frau wehrte sich jedoch erfolgreich dagegen, woraufhin der Täter sie im Bad einsperrte. Nach etwa einer Stunde konnte sich die Frau wieder befreien.

Täter nimmt das angebotene Geld nicht mit

Geld oder andere Wertsachen nahm der Täter nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht mit. Auch hatte er nicht versucht, sein Opfer zu vergewaltigen. „Die Motivation des Täters erschließt sich uns noch nicht so ganz“, sagt Polizeisprecher Peter Widenhorn. Der Täter ist etwa 25 Jahre alt, bekleidet war er mit schwarzer Hose, schwarzen Schuhen und einer schwarzen Jacke, die auf der linken Brustseite mit einem weiß-roten Emblem versehen war. Er trug eine schwarze Schirmmütze, einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und schwarze Handschuhe. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und ist unter 0 800 / 11 00 225 erreichbar.