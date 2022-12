1 Der Mann griff einen Sicherheitsmitarbeiter im Einkaufszentrum Marstall an. (Archivbild) Foto: imago images/Peter Schickert

Ein betrunkener Mann randaliert im Ludwigsburger Marstall-Center. Ein Sicherheitsmitarbeiter versucht, ihn zur Räson zu bringen – und erntet dafür Schläge.















Ein 35-jähriger Mann hat am frühen Mittwochabend einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in einem Einkaufszentrum in Ludwigsburg angegriffen. Der Tatverdächtige konsumierte zunächst mit einer bisher noch unbekannten Person Alkohol in einem Treppenhaus des Marstall-Centers. Der 43-jährige Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bat ihn daraufhin, das Einkaufszentrum zu verlassen. Das berichtet die Polizei.

Der ersten Aufforderung kam der 35-Jährige noch nach. Nachdem er kurze Zeit später zum zweiten Mal im Einkaufszentrum angetroffen wurde, wurde er aggressiver und warf eine Whisky-Flasche zu Boden. Als sich Kunden über eine randalierende Person in einem Supermarkt des Einkaufszentrums beschwerten, wurde der Sicherheitsmitarbeiter erneut auf den Mann aufmerksam.

Schlag mit der Faust ins Gesicht

Der Mann, der Kunden des Supermarkts belästigte und Waren zu Boden warf, weigerte sich diesmal, das Einkaufszentrum zu verlassen, weshalb der Sicherheitsmitarbeiter die Polizei anrief. Noch während des Telefonats mit den Beamten schlug der 35-Jährige ihm mit der Faust ins Gesicht, wobei auch das Telefon zu Boden fiel.

Der Mann des Sicherheitsdienstes konnte den Angreifer bis zum Eintreffen der Verstärkung festgehalten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch.