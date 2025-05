Maroon 5 sind zurück. Für ihre neueste Single "Priceless" haben sich die US-Amerikaner Unterstützung von der thailändischen Blackpink-Sängerin Lisa (28) geholt.

Das dazugehörige Video ist eine Hommage an den Film "Mr. & Mrs. Smith", in dem Sänger Adam Levine (46) und Lisa zwischen Kampf und Zuneigung hin- und hergerissen sind. Mit Schauspiel hat K-Pop-Star Lisa in letzter Zeit Erfahrung: Sie war kürzlich auch als "Mook" in der dritten Staffel von "The White Lotus" zu sehen.

Band feiert Rückkehr zu ihren Sound-Wurzeln

Frontmann Levine hat einen kleinen Einblick in die Entstehungsgeschichte des neuen Popsongs gegeben. "Das Gitarrenintro habe ich buchstäblich mit einer Akustikgitarre als Audionachricht auf meinem iPhone eingespielt", wird er in einer Pressemitteilung zitiert. Für ihn ist der neue Song auch auf gewisse Weise ein Comeback: "Die Aufnahme war sehr emotional für mich, weil es eine Art Rückkehr zu unseren Wurzeln war, nach der sich viele unserer Fans gesehnt haben. Sie haben uns oft gesagt: 'Hey, wir wollen diesen Sound wieder hören.' Es ist jetzt über 20 Jahre her, also denke ich, es ist Zeit für ein Comeback."

Auch James Valentine (46), Lead-Gitarrist der Band, sieht diese Entwicklung: "Ich war total gerührt, als Adam mir das Original-Demo von 'Priceless' schickte, denn für mich repräsentiert dieser Sound die Anfänge von Maroon 5."

Die neue Single ist ein Vorbote für das achte Studioalbum der Band, mit dem Maroon 5 auch laut Pressemitteilung wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren. Wann das neue Album herauskommt, ist noch nicht bekannt, auch ein Titel steht noch nicht fest. Bei Jimmy Fallon kündigte Levin kürzlich an, dass die Fans im Sommer dieses Jahres mit dem neuen Longplayer rechnen können. Klar ist auch bereits, dass die neue Platte von einer Welttournee der Band begleitet wird, die im Herbst beginnen soll.