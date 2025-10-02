Golden-braune Kastanien liegen im Herbst zu Tausenden in Baden-Württembergs Wäldern. Von der Ortenau bis ins Markgräflerland warten die nussigen Schätze darauf, gesammelt zu werden. Doch wo lohnt sich die Suche am meisten? Und was ist dabei erlaubt?
Der Herbst ist die perfekte Zeit, um in Baden-Württemberg auf Kastaniensuche zu gehen. Das milde Weinbauklima macht Baden-Württemberg zu einem der besten Gebiete Deutschlands für Esskastanien – auch Maronen genannt. In diesem Guide gibt es alles Wichtige rund ums Kastanien sammeln: von den besten Sammelorten über die richtige Saison bis hin zu rechtlichen Hinweisen, Tipps zur Zubereitung und gesundheitlichen Vorteilen.