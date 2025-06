Marodes Denkmal in der Nordsee: Alter Leuchtturm sucht neue Heimat

Marodes Denkmal in der Nordsee

1 Der Leuchtturm "Roter Sand" steht in der Nordsee vor Bremerhaven. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Der denkmalgeschützte, marode Leuchtturm «Roter Sand» soll umziehen – von der See ans Festland. Doch wo soll das maritime Wahrzeichen hin? Gleich mehrere Tourismusorte ringen um das Bauwerk.











Bremerhaven - Er ist eines der bekanntesten Seezeichen Deutschlands – und leider marode: der rot-weiße Leuchtturm "Roter Sand" mitten in der Wesermündung. Weil Wind und Wellen dem mehr als 140 Jahre alten Bauwerk mehr und mehr zusetzen, soll er ans Land versetzt werden – ein einmaliges Vorhaben, das Begehrlichkeiten bei Städten und Gemeinden am Festland weckt, könnte der Turm doch eine neue Touristenattraktion werden. Wo kommt das Denkmal also hin?