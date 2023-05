1 Schwimmkurse sind gefragt – aber einen Platz zu bekommen ist mitunter extrem schwierig. Im kompletten Landkreis wachsen die Wartelisten. Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

Was ist dran an dem seit Tagen kursierendem Gerücht, dass das Marbacher Hallenbad geschlossen werden soll? Das wollten Vertreter des Marbacher Schwimmvereins und des Murrer Triathlon-Teams Silla Hopp am Dienstagabend beim Ausspracheabend der Kernstadt in der Stadthalle von Bürgermeister Jan Trost wissen. Die Antwort: nicht gerade erfreulich. Denn durch die Energiekrise auf der einen Seite und den maroden Zustand des Hallenbades auf der anderen könnte eine Schließung bald tatsächlich Wirklichkeit werden. Eine in Auftrag gegebene Studie soll Klarheit darüber bringen, ob eine Weiternutzung bis zum Bau eines neuen Hallenbades möglich ist – durch punktuelle Sanierungen.